Ritirata l'ordinanza che vieta l'accesso al Molo Italia e alle scalinate

Questa mattina, complice la bella giornata, molti cittadini in base alle comunicazioni di ieri si sono recati in zone non accessibili. In tempo reale è arrivata la comunicazione del Comune che revoca una parte dei divieti. A breve la firma.

La Spezia - Il molo e le scalinate della città tornano a libero accesso dei cittadini. La firma del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini sta per arrivare, in contemporanea alle opere di regolamentazione degli accessi condotti dalla Polizia municipale. Questa ordinanza che sarebbe dovuta scadere il 3 maggio, e che vietava l'accesso ad alcune zone della città, va in pensione, mentre rimane in vigore quella dei negozi di vicinato con obbligo di chiusura alle 21.



Ieri sera il il primo cittadino spezzino, tramite il social network Facebook, aveva fatto un elenco puntato segnalando cosa sarebbe cambiato da oggi in base al decreto regionale emesso nel pomeriggio dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Fino al ritiro di quella comunale in vigore è stata fatta rispettare quella vecchia. Gli agenti della Locale chiamati a fare il loro mestiere fino alla comunicazione del Comune che nelle prossime ore produrrà un nuovo documento nel quale potrebbero elencare possibili nuove aperture inerenti anche ai parchi.



(foto: repertorio)