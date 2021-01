La Spezia - Risveglio con la neve sulle alture spezzine dove intorno alle 8.00 di questa mattina sopra i 350 metri dove i fiocchi sono scesi con buona intensità andando a imbiancare in particolare i monti lato mare. Neve – prevista da Arpal in mattinata - che è caduta anche nell'interno, in particolare a Riccò del Golfo, nella frazione di Casella, e nelle zone circostanti. Dal pomeriggio il cielo dovrebbe aprirsi e lasciare spazio al sole.