Ristoratori, baristi e politica in piazza contro l'ultimo Dpcm

La Spezia - Alcune decine di manifestanti e alcuni striscioni si sono riuniti questa sera a partire dalle 18 in Piazza Europa, davanti a Palazzo Civico. Nonostante viga su tutto il territorio regionale il divieto di manifestazioni pubbliche (e private) un manipolo di persone, fra ristoratori, titolari di affittacamere, esponenti politici ma anche gente comune che aveva appreso della manifestazione in mattinata si sono dati appuntamento attraverso il tam tam dei social per manifestare la propria contrarietà nei confronti della chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti. Tra i volti noti spiccavano quelli di militanti di estrema destra, ma anche della sinistra radicale e alcuni esponenti dell'amministrazione comunale.



Dietro allo striscione "No al nuovo Dpcm" e a quelli del drappo "Anche il lockdown uccide" gli animatori della manifestazione hanno lanciato slogan di protesta nei confronti del governo e poi, seguiti da oltre 300 persone, fra categorie interessate e simpatizzanti, hanno imboccato Via Veneto, per poi svoltare a sinistra in Via XX settembre e sfilare in Viale Italia. Per diversi minuti il traffico di Viale Italia ha fatto i conti con il corteo, mentre le forze dell'ordine si occupavano di accompagnare i manifestanti (anche se, come detto, per ordinanza regionale la manifestazione non avrebbe potuto svolgersi) e di regolare il flusso delle auto. All'altezza di Via Diaz il torpedone, nel frattempo arrivato a superare le 500 persone, si è diretto verso Piazza Mentana, dove sono stati ripetuti gli slogan contrari al dpcm e alle decisioni del governo Conte. Dal megafono oltre ad un disagio generico legato alle difficoltà economiche che il Covid ha reso ancor più evidenti, qualcuno ha portato l'attenzione anche sul mondo della cultura, colpito dalle restrizioni come, se non in maniera ancora più forte, quello della ristorazione e dei locali notturni.