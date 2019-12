Risorse per i Vigili del fuoco, esulta il Conapo spezzino

La Spezia - “Esultiamo per l’accordo raggiunto nel vertice di governo. 65 milioni di euro dal 2020, 125 dal 2021 e 165 dal 2022 per adeguare le retribuzioni e il sistema previdenziale dei vigili del fuoco a quello delle forze di polizia, che si aggiungono alle risorse per il normale rinnovo del contratto di lavoro, è il più grande stanziamento mai ricevuto dai Vigili del Fuoco”. Lo si legge in una nota del sindacato Conapo La Spezia, che, ringraziando la politica per l'attenzione rivolta al corpo, rivolge un plauso "a tutti i componenti della segreteria generale COnapo, che si sono spesi in tutti i modi, con caparbietà e tenacia da anni, per raggiungere questo importante obiettivo".