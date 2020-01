Risorge il "Parco delle Pianazze", gestione affidata alla società Fantasy

La Spezia - Dopo anni di attesa il “Parco delle Pianazze” tornerà finalmente ad essere un punto di riferimento per tutto il quartiere. Il Comune della Spezia ha infatti concluso l'iter per l'assegnazione della concessione a favore dell'associazione sportiva “Fantasy” con sede a Bolano. Spetterà dunque a questo soggetto la gestione di un'area di quasi 14mila metri quadrati suddivisi in due zone. In quella “Nord” sono presenti anche un punto ristoro, servizi igienici, un'area verde con giochi, panchine e tavoli, uno spazio tipo anfiteatro con una piccola gradinata e infine un deposito. Nella zona “Sud” ci sono invece due campi da calcetto, una piazzetta, un punto ristoro con servizi igienici e una gabbia con fondo sintetico.



Lo spazio era già stato in gestione alla Fantasy per nove anni dal 2007 al 2016 e il nuovo contratto avrà stessa durata con scadenza nel 2025 visto che la concessione partirà proprio dall'anno in cui la società ne aveva chiesto il rinnovo, con un canone annuale di 1900 euro. La destinazione sarà sempre ad uso pubblico “come punti di riferimento e di aggregazione per tutti i cittadini e in particolare per la comunità locale” e il concessionario “dovrà garantire a tutti senza discriminazione alcuna l'uso del parco e delle aree non destinate a impianti sportivi”.

“Compatibili con lo scopo della concessione – si legge infine nella determina - saranno anche lo svolgimento di attività ricreative al fine di favorire un punto di riferimento e di aggregazione sociale per tutti i cittadini ed in particolare per quelli del quartiere delle Pianazze. Il concessionario dovrà favorire e farsi promotore di iniziative volte alla rivitalizzazione dell’intero Parco; dovrà altresì prevedere la concessione gratuita o l’affitto a prezzi concordati dei locali o delle strutture non utilizzate e non strettamente indispensabili all’attività del concessionario (es. feste di compleanno, balli, musica e cene sociali)”.