Riscoprire la città con una guida turistica, nasce "Speziamania"

La Spezia - “In questo momento in cui il settore turistico è così pesantemente colpito dagli effetti del Covid-19 che cosa può fare una guida turistica? Io ho pensato ad un modo per reinventarmi creando una pagina Facebook che si chiama Speziamania”. E' quanto spiega Diego Savani, guida turistica spezzina che con questa iniziativa intende promuovere tour alla scoperta – o riscoperta – della città. “Il mercato estero – spiega – con il quale lavoravo maggiormente, di fatto non esiste più e non sappiamo per quanto tempo ancora. Così ho pensato di sfruttare al meglio la mia conoscenza della città per promuovere visite particolari”.

“Sicuramente – aggiunge Savani – saranno per poche persone e prevederanno ovviamente l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie che ci saranno comunicate dalle autorità ma proprio per questo saranno ancora più coinvolgenti. Con i gruppi numerosi – spiega – non si può certo pensare di vistare il borgo di Biassa o la chiesa nel bosco di San Martino, oppure salire sulla collina di Gaggiola per scoprirne la ricca storia o ancora raggiungere i colli spezzini per entrare nei palazzi liberty. Il primo tour che voglio organizzare sarà proprio a Biassa, borgo ricco di storia che purtroppo spesso viene dimenticato. Con visite guidate e uscite tematiche – conclude – appena possibile potremo scoprire insieme vie, negozi, scalinate e altri splendidi luoghi della nostra città”.

Per informazioni si può contattare la guida turistica telefonicamente oppure via mail: 3394385208 savadima@libero.it