Rischio sfratto e bolletta sul collo, un'intesa per aiutare i più fragili

Comune della Spezia e associazione Mondo nuovo Caritas studiano una convenzione dallo spiccato valore sociale.

La Spezia - La povertà continua a mordere. Per questo Comune della Spezia e Caritas stanno pensando di stringere una convenzione per lenirne almeno un po' gli effetti. Con apposita delibera, Palazzo civico ha varato gli indirizzi per l'approvazione dell'intesa, che legherebbe il Comune e l'associazione Mondo nuovo Caritas con l'obbiettivo di creare un sistema integrato di azioni capace di gestire emergenze economiche di residenti in carico al Servizio sociale o di non residenti comunque in particolari condizioni di disagio e fragilità. C'è già una bozza che mette in chiaro la mission dell'intesa: intervenire tempestivamente a tutela di persone in situazione di emergenza sociale e abitativa; prevenire/ridurre il danno e il rischio derivanti da situazioni sulla soglia dell’emarginazione; offrire una risposta concreta a situazioni impreviste e imprevedibili; promuovere l’autonomia e lo sviluppo delle risorse personali e di contesto; evitare la duplicazione di interventi elaborando progetti individualizzati condivisi tra Comune e Caritas; ridurre i tempi di risposta a favore del cittadino; facilitare gli interventi anche in orari di chiusura dell’ufficio pubblico.



In questa esperienza di 'soccorso sociale' il Comune della Spezia è pronto a riconoscere a Mondo nuovo Caritas un contributo di 100mila euro: denaro in massima parte destinato ad aiutare soggetti in difficoltà e, in un parte non superiore al 7 per cento degli interventi economici erogati in totale, al personale impiegato dall'associazione nella gestione dei vari casi. Si prevede una verifica trimestrale dell'andamento dell'esperienza a cura di un comitato paritetico composto da un referente di Palazzo civico e da uno dell'associazione. “Dopo nove mesi di sperimentazione il Comune redige un report di valutazione rispetto al funzionamento degli interventi e all’impatto degli stessi - si precisa nella bozza della convenzione -. Qualora, nel corso delle riunioni di verifica, dell’attività di controllo del tecnico incaricato dei Servizi Sociali o comunque segnalate dagli utenti emergano difficoltà, scarsa qualità o inadempienze nell’esecuzione delle attività convenzionate, che non si appianino mediante la normale attività diretta al buon andamento del servizio, tali difficoltà o inadempienze saranno tempestivamente contestate per iscritto all’associazione, affinché effettui le verifiche opportune e presenti le proprie osservazioni scritte dirette al superamento dei problemi evidenziati”.



Da Palazzo civico illustrano, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, alcune delle situazioni in cui la convenzione entrerebbe in gioco: pagamento di utenze in fase di distacco, pagamento di canoni di locazione al fine di evitare sfratti per morosità, pagamento di cauzioni quali anticipi per locare alloggi e altri interventi di natura economica “necessari in situazioni emergenziali”.