Rischio assembramenti, Peracchini: "Chi entra in Piazza Cavour deve indossare la mascherina"

La Spezia - Dal prossimo venerdì 8 maggio chi entra nell'area del mercato coperto di Piazza Cavour non potrà più farlo a volto interamente scoperto. Dopo un sabato mattina di grande flusso e una serie di scatti che hanno fatto il giro del web e dei social con annessi i più svariati commenti, era arrivato questa mattina il pressing delle opposizioni (leggi qui) con un comunicato in cinque punti: "Un sovraffollamento di Piazza del Mercato, se non gestito, può comportare un rischio concreto per la salute degli stessi operatori e degli stessi clienti - asseriva stamane l'intero blocco delle minoranze - mettendo nero su bianco cinque proposte. Regolare gli ingressi, anche col personale della Polizia Locale, dotare clienti e operatori di protezioni, costruire un percorso da svolgere quando si entra e si esce dalla piazza. Tutto questo attraverso un percorso con le associazioni di categoria per capire come fare, insieme.



Nel frattempo il primo cittadino ha deciso di siglare un'ordinanza ad hoc, emanata alle 13.54 di oggi: chi la viola rischia una sanzione fino a 3000 euro. Si legge nella numero 51 che il dispositivo obbligatorio riguarda "tutti coloro che accedono all'area del mercato coperto di Piazza Cavour, compresi gli operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie, quindi le mascherine. Sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina".



La violazione dell’ordinanza è punita ai sensi con la sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000 euro. Questa mattina la piazza non ha presentato un flusso così consistente come quello di sabato, come si vede nell'immagine ma è chiaro che potranno ricapitare giorni di grande affluenza: da qui l'ordinanza ha efficacia fino al 31 maggio 2020 e potrà essere reiterata sussistendone motivazioni in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria. E per l'occasione verrà collocata adeguata segnaletica agli accessi al mercato coperto di piazza Cavour indicante la prescrizione adottata e la sanzione prevista in caso di inottemperanza.