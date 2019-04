Rischio Legionella, seminario in Confartigianato

Coinvolti impiantisti, idraulici, manutentori di piscine e condizionatori, albergatori, affittacamere, amministratori di condominio.

La Spezia - Quali sono i rischi dovuti alla presenza della legionella negli ambienti di lavoro e quali le possibili misure di prevenzione? A questa domanda si proverà a dare risposta nel seminario che si svolgerà domani martedì 30 aprile con inizio alle 17, presso la sede di Confartigianato, alla Spezia, in via Fontevivo, 19. La legionella è un genere di batteri aerobi; il tipo più pericoloso, a cui sono stati collegati circa il 90% dei casi di legionellosi, è la legionella pneumophila. Presente negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, si può trovare anche nelle condotte cittadine e negli impianti idrici degli edifici, come i serbatoi, le tubature, le fontane.



Nel corso dell’incontro interverranno: Enrico Taponecco, Responsabile Ambiente e Sicurezza Confartigianato, Andrea Sagramoni, CMD che affronterà il tema del rischio legionella e la valutazione del rischio, Fabrizia Mazzoni, Aequalab che parlerà invece delle misure di controllo, di prevenzione e di protezione. Seguirà dibattito. A tutti datori di lavoro che ricoprono l'incarico di Responsabile SPP, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, verranno riconosciuti due crediti formativi validi come aggiornamento quinquennale del corso Responsabile SPP. La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile tel. 0187.286632 oppure via e-mail: sicurart@confartigianato.laspezia.it