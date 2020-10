Riprese le Cresime, a prova di distanziamento

La Spezia - Non era mai accaduto, quanto meno da molti anni a questa parte. Eppure, già da oggi, in alcune parrocchie della diocesi il vescovo, che da alcune settimane ha ripreso ad amministrare le Cresime, dovrà farlo ripetendo due volte il rito, e quindi l’intera celebrazione, nel corso della mattinata.



Il motivo, come è facile intuire, consiste nell’esigenza di rispettare le norme del distanziamento sociale, anche in chiesa, connessa a quella di consentire ai familiari dei cresimandi di essere presenti. Un motivo “tecnico”, si potrebbe dire, ma anche un segnale di incoraggiamento e di fiducia: nonostante le restrizioni imposte dal Covid–19 non ci sono stati né allontanamento né rinuncia ai sacramenti, e così, non appena ciò è stato consentito, le famiglie hanno ben volentieri concordato con i parroci le modalità di partecipazione al rito della Cresima.



Vediamo dunque il programma di questa settimana. Le parrocchie nelle quali il vescovo ripete due volte il rito della Cresima sono stamani la parrocchia di San Francesco di Sarzana (alle 10 e alle 11.30, nella festa patronale) e domenica prossima la parrocchia di Nostra Signora della Neve, in viale Garibaldi alla Spezia (alle 10 e alle 11.30). Sempre in settimana, il vescovo celebrerà la Messa e conferirà le Cresime domani alle 17 a Riomaggiore, venerdì prossimo alle 18 a Ponzano Ceramica e sabato alle 10.30 a San Venerio e alle 18 a Sarzanello. Le celebrazioni proseguiranno poi in altre parrocchie nel corso del mese di ottobre.



