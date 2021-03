Ripresa l’attività di somministrazione nei circoli ricreativi, culturali e sociali

il via libera

La Spezia - La Prefettura della Spezia comunica che, ai sensi delle nuove disposizioni, la sospensione delle attività dei circoli

ricreativi, culturali e sociali, prevista nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19 sull’interno territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore. Tali associazioni possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale. Resta inteso che in zona arancione tale attività può essere svolta solo con le modalità previste da asporto