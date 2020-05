Ripresa delle messe, confermate le feste a Santa Rita e all’Agostina

La Spezia - La ripresa delle Messe con il popolo consentirà, venerdì prossimo, la celebrazione nel santuario omonimo, ai Vicci della Spezia, della festa di Santa Rita, molto sentita dalla popolazione. Dovranno essere adottate, peraltro, tutte le precauzioni e non potranno esserci processioni né feste popolari.

Al riguardo la parrocchia, guidata da monsignor Orazio Lertora, comunica che ad ogni celebrazione potrà accedere in chiesa un numero massimo di sessanta persone. La prima Messa, venerdì, sarà alle 8.30, a suffragio di tutti i defunti della parrocchia. Le Messe successive saranno alle 10.30, alle 16 ed infine la Messa solenne alle 18. Dopo ogni Messa ci sarà la tradizionale benedizione delle rose. Domenica prossima sarà inoltre la festa annuale della “Madonna dell’Agostina”, nell’omonimo santuario a Valdipino di Riccò del Golfo. Le Messe per la festa, tradizionale mèta di fedeli da tutta la vallata, saranno celebrate all’aperto alle 11 ed alle 17.30, non all’interno del santuario ma nel prato antistante, con le persone adeguatamente distanziate.

La celebrazione della Messa domenicale alle 17.30 proseguirà quindi per tutta l'estate al santuario dell'Agostina sino alla festa della Madonna che ricorre l' otto settembre.