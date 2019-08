Riprendono gli insegnamenti di Krav Maga con la Karakal Training

La Spezia - Ricomincia il 16 settembre alle 19 il corso di combattimento, lotta e autodifesa, metodo Krav Maga, della A.P.D. Karakal Training Italia.

Gli istruttori sono attestati livello Expert, con esperienza in Israele e formazione specifica. La metodologia insegnata, non si limita solamente alla componente fisica ma viene integrata con preparazione mentale e fisica alla tutela personale e al combattimento da strada.

Il corso si svolge in tre giorni, due dei quali dedicati alla tecnica e uno alla preparazione diretta al combattimento. Tutte le attività sono supervisionate dallo Staff che garantisce l’elevato livello addestrativo.

Le attività si svolgono, come ormai da diversi anni, presso la palestra della scuola media al numero 29 di Piazza Verdi (di fronte al palazzo delle Poste) e questo lo rende facilmente raggiungibile da ogni parte della città.

Le attività sono aperte e fruibili a tutti e il mese di settembre gratuito!



Per informazioni:

348 4326277

www.karakaltrainingitalia.com

FaceBook: Krav Maga Autodifesa La Spezia

Instagram: Karakal.kravmaga.laspezia