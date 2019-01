Riprendono gli incontri sui temi familiari con il vescovo Palletti

La Spezia - Riprendono domenica prossima alle 16 gli incontri di formazione “Operai per la sua Messe: operare insieme nella vigna del Signore”. Gli incontri sono organizzati dall’ufficio diocesano di Pastorale per la famiglia in collaborazione con l’associazione “La famiglia” e con l’Istituto di Scienze religiose “Niccolò V”. Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza formativa (coppie, religiosi, catechisti, animatori), ed in particolare agli operatori di pastorale familiare. Relatore dell’incontro “La dimensione spirituale nella vita di coppia” sarà il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. L’incontro si terrà alla Spezia a Casa Massà, sala “San Vincenzo”, in via Cadorna 24. Per informazioni, telefonare al n. 3285834990.