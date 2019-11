Ripartono le attività del Masci, tutte le iniziative

La Spezia - Sono riprese in diocesi le attività della comunità spezzina del Masci, Movimento degli adulti scout cattolici. Gli incontri si svolgono ogni settimana, il venerdì sera, nei locali della parrocchia di San Paolo alla Pianta, nel quartiere di Bragarina. “Testimoni nel Tempo” è il tema che guida le attività dell’anno e sul quale gli adulti scout hanno deciso di confrontarsi, incontrando e coinvolgendo anche altre realtà del territorio e della diocesi. Tra le iniziative programmate spicca anzitutto nel calendario, anche quest’anno, la “Luce di Betlemme”, che sarà accolta in città, alla stazione ferroviaria centrale, nel pomeriggio di sabato 21 dicembre. A giugno 2020 ci sarà invece la “Tavolata senza muri”, iniziativa promossa a livello nazionale insieme alla Focsiv, Federazione degli organismi cristiani di servizio internazionale volontario. Sarà un incontro in favore del dialogo e della solidarietà, per ritrovarsi tutti insieme intorno ad un tavolo per condividere il cibo. Sulla “strada”, come usano dire gli scout, ci saranno le attività di servizio, sia personali sia di comunità, le uscite e i bivacchi, gli incontri di catechesi con l’assistente ecclesiastico ed inoltre la preghiera “Attorno alla Parola” del primo venerdì di ogni mese. A tutte queste iniziative, oltre gli associati, chiunque è invitato a partecipare nella cappella parrocchiale di San Paolo. A sua volta, il Masci assicurerà inoltre la partecipazione ai principali eventi della vita diocesana. Il programma di attività è stato presentato a Tele Liguria Sud da Matteo Pucci e da Tina Pappalardo, in un servizio reperibile anche su YouTube. Per ogni contatto, scrivere a: la_spezia@masci.it.