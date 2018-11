Ripartire dagli studenti, per salvare la scuola

Nel corso del convegno che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei presidi italiani e dell'ex ministro Berlinguer sono stati elencati i problemi del mondo scolastico e sono state proposte alcune soluzioni.

La Spezia - E se ripartissimo dagli studenti? Dal loro bisogno di diventare non solo uomini, ma cittadini? La scuola sarebbe più bella e più democratica, perché non farebbe andare avanti soltanto i “capaci e meritevoli”, ma anche coloro che partono svantaggiati, da condizioni familiari e sociali precarie. Facciamolo dunque, rifondiamo la scuola mettendo i ragazzi al centro dell’attenzione, dando “a tutti e ciascuno” la voglia di sapere, restituendo autorevolezza ai docenti e spazzando via ciò che non serve, per esempio il ministero dell’Istruzione.

E’ giunto a queste conclusioni il convegno che, stamani, ha chiamato a raccolta presidi e professori che hanno riempito il salone della Provincia per ascoltare relatori di altissimo livello. Non un evento celebrativo, ma un momento di riflessione e scambio di idee che potrà essere determinante nella sorte di 8 milioni di ragazzi italiani , tanti sono gli alunni, perché da qui si intende ripartire per abolire la scuola gentiliana, basata sulla regola dell’obbedienza, sostituendola con una scuola nella quale anche le famiglie possano giocare un ruolo primario.



Andrea Cornetto, preside ed organizzatore dell’evento ha salutato e ringraziato tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa, in particolare la Provincia e gli istituti Casini e Cardarelli. Cornetto ha sottolineato l’importanza di rilanciare l’autonomia della scuola, ponendo fine alla netta separazione delle categorie. La scuola è di tutti, ha voluto dire il preside, e funziona se il lavoro è sinergico.

In rappresentanza dell’ente che ha ospitato il convegno, il Marco Casarino ha ricordato che la “nuova” Provincia ha rafforzato la sua competenza in materia di programmazione scolastica e tiene in particolare considerazione il tema trattato nel corso della mattinata.



"Si impone un radicale cambiamento dell’impianto scolastico italiano. Tante norme - ha detto nel corso della sua relazione Luigi Berlinguer, già ministro della Pubblica Istruzione e docente universitario - sono state scritte per riformare la scuola, ma sul piano pratico poco è cambiato. Bisognerebbe cominciare cambiando alcune norme della Costituzione, ma in Italia vige una cultura coranica per cui la carta costituzionale è intoccabile e lo abbiamo visto attraverso l’esito referendario. La Costituzione, però, non è perfetta ed è stata scritta quando si aveva della scuola un concetto classista. Laddove essa parla degli alunni “capaci e meritevoli”, per esempio, non considera che tanti ragazzi partono da condizioni sociali di svantaggio. Nell’Ottocento pochi sapevano leggere e scrivere. Abbiamo superato l’analfabetismo, oggi dobbiamo riuscire ad ottenere la scolarizzazione per tutti. Un altro limite della Costituzione si trova nel principio “L’ Italia è una repubblica fondata sul lavoro”. Secondo me, bisognerebbe scrivere “sul lavoro e sul sapere”. E’ il sapere che traghetta i ragazzi nella cultura. La scuola di oggi, invece, infonde saperi separati, non connessi fra loro, e non forma pertanto cittadini. Ho scritto un libro che si intitola “Ri-creazione” ed in esso sostengo che la nostra scuola è ancora trasmissiva: le nozioni si trasmettono dall’alto al basso. La scuola, invece, dovrebbe sollecitare la creatività di ogni ragazzo. Dire, per esempio, che l’educazione all’arte sia inutile è bestemmiare! L’arte è libertà, più della logica. E’ sbagliato, secondo me, anche dividere le ore da dedicare alle materie. I giovani dovrebbero trascorrere anche i pomeriggi a scuola, non per fare “compiti”, ma per conversare, visto che conversare a scuola è vietato".



Tra i relatori anche l'europarlamentare spezzino Brando Benifei: "Al Parlamento europeo rappresento quattro regioni e mi capita spesso di partecipare a incontri sulla scuola. Sono convinto che la scuola debba formare cittadini. Io ringrazio il liceo Costa della Spezia dove ho studiato. Vi annuncio, inoltre, che a dicembre qui in Provincia l’ufficio per i rapporti con l’Europa dedicherà due giorni ad un’iniziativa che abbiamo chiamato “Stavolta voto!” per invogliare i ragazzi ad andare alle urne. E’ vero, spesso la politica non si occupa dei giovani, ma la colpa è anche loro. Bisogna fare capire agli studenti che più partecipano attivamente alla vita politica del Paese, più vedranno rappresentate le loro esigenze. Può sembrare un discorso arido, ma bisogna essere pratici: ogni voto vale uno. L’Europa ha fatto tanto per la scuola, ma sa che deve fare di più. Nel 2021 vedremo concretizzato il sogno dell’allargamento dell’Erasmus ai tirocinanti, agli apprendisti, a chi esce dai corsi professionali. Ma non è tutto. L’Europa - ha spiegato Benifei - ha un Fondo di solidarietà che può garantire ai bambini poveri (un migliaio soltanto in Liguria) di intraprendere il loro percorso scolastico senza essere discriminati. Non è accettabile che oggi esistano ancora bambini ai quali viene vietato l’accesso alla mensa scolastica. Per quanto riguarda l’alternativa scuola-lavoro, ammetto che abbia alcune lacune da colmare, però non getterei via il bambino con l’acqua sporca. Agli Spezzini, infine, faccio sapere che il 10 dicembre aprirò uno spazio in Via Cavallotti al quale tutti potranno accedere per comunicare con me".



"Sono nato imprenditore, ma ho sempre sostenuto l’importanza della scuola pubblica. Ho fondato l’associazione TreeLLLe - ha ricordato Attilio Oliva, presidente dell’associazione - quando mi sono reso conto che i governi, di qualsiasi colore, di scuola non sapevano nulla. Collaborando con presidi e docenti, allora, ho cominciato a confezionare report sul funzionamento della scuola italiana. La mia formazione mi induce a credere nelle cifre. Ho fatto analisi di costi e benefici, perché per me la scuola va considerata un’azienda. Non fraintendetemi, non deve tendere al profitto ma alla formazione dei giovani, sono assolutamente d’accordo con Berlinguer. Ho fatto, poi, raffronti con le scuole straniere, perché ogni indagine ha senso se si fanno raffronti. Oggi credo che sia necessario rilanciare l’autonomia, applicando il principio di sussidiarietà. Secondo me si deve riformare la governance della scuola: il consiglio dei docenti non deve occuparsi di organizzazione, ma solo di didattica; il consiglio di istituto ha troppi insegnanti, mentre dovrebbe avere una rappresentanza più alta dell’utenza; il preside dovrebbe essere reclutato soltanto fra i docenti che per almeno 2 o 3 anni abbiano collaborato alla reggenza di un istituto; in ogni scuola dovrebbe essere presente un rappresentante delle istituzioni locali".



A prendere la parola è stato quindi Roberto Centi, docente e consigliere comunale nel gruppo LeAli a Spezia: "Insegno da 34 anni. Ho cominciato a Bergamo in un liceo classico, poi ho lavorato per un breve periodo a Savona. La mia esperienza è maturata soprattutto nel liceo scientifico Pacinotti, dove oggi sono vicepreside. Gli attori della scuola sono molto cambiati nel tempo. Apprezzo Berlinguer per la riforma che ha realizzato, credendo profondamente nel valore della scuola. Gli altri ministri hanno soltanto appuntato una targhetta con il loro nome su riforme insensate, proposte per disprezzare le riforme precedenti. Nella scuola sono cambiate le parole d’ordine. La prima è Didattica. Inizialmente la didattica era unificata, poi sono arrivati i moduli e adesso si parla di avanguardia educativa. Io credo che il docente buono sia quello in grado di motivare i ragazzi. Altra parola d’ordine è Preside. La figura del capo di istituto ormai è soffocata dalle norme. Propongo che nasca una figura intermedia che superi il dipartimento. Anche la SIS voluta e creata da Berlinguer è stata una bella idea applicata male. Secondo me, attualmente funziona soltanto per il tirocinio ed i laboratori. Veniamo alla parola d’ordine Famiglia. Oggi molte famiglie non collaborano con la scuola, ma adottano atteggiamenti antieducativi. I professori vengono radiografati e giudicati, quindi scelti come se fossimo in un supermercato. Comprendo, in alcuni casi, la mancanza di fiducia. Nella scuola gli studenti non vedono più l’istituzione che garantirà loro un futuro. E non esiste più l’ascensore sociale che un tempo poteva invogliare a studiare. Io provengo da una famiglia di operai e grazie alla scuola mi sono emancipato. Oggi i giovani sono vittime del consumismo e di una politica scellerata: si pensi all’ex ministro Fedeli che ha permesso l’uso dello smartphone in classe! Ora i ragazzi sono sui libri e contemporaneamente, guardando il telefonino, sono altrove. Per quanto riguarda il Docente, oggi si parla di pedagogia postdemocratica. Il professore dovrebbe aderire a tutto ciò che è nuovo. Per me, bisogna sostenere la premiabilità dei docenti e la carriera delle figure intermedie. Ciò detto, occorre che il docente abbia una cultura personale forte, la padronanza della materia che insegna, l’empatia, una visione politica ed europea. Sono contrario a chi si adegua alla società liquida, dobbiamo essere maestri di ciò che facciamo e preparare i giovani alla fatica. Soltanto così eviteremo di generare la cosiddetta società dell’incertezza".



A chiudere i lavori è stato l'intervento di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi: "Ho scritto un libro sulla riforma Berlinguer e mi fa piacere sedere oggi accanto alla persona che incarna la riforma. Partirei dal concetto di futuro. La rivoluzione digitale non è accessoria alla nostra vita. Sono un fisico, insegnavo matematica e fisica, forse per questo credo che i ricordi romantici non servano a nulla. Io non ho avuto grandi professori. Ho avuto dei cani. Ma la scuola esiste perché esistono gli alunni. I docenti rappresentano l’ossatura della scuola, però non sono il fine della scuola. Il fine sono gli 8 milioni di alunni che la scuola italiana conta. Sono sorpreso che oggi Berlinguer non abbia avanzato la sua solita proposta provocatoria: abolire il ministero dell’Istruzione. Io abolirei subito questo ministero. La scuola gentiliana era per pochi. Oggi la nostra scuola deve essere per tutti. Il preside non è uno “sceriffo”, come alcuni sostengono, ma è il regista di un film con tanti protagonisti. Per questo motivo è necessaria l’autonomia, da rilanciare. E il preside dovrebbe godere di maggiore libertà di azione, per esempio assumendo per chiamata diretta almeno i supplenti".