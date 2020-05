Ripartire con stile, a Migliarina le mascherine dello stilista D'Urso

La Spezia - Lo stilista d’haute couture Giuseppe D’Urso ha dimostrato la propria solidarietà ai residenti del suo quartiere regalando delle mascherine realizzate contro l’emergenza Covid-19. Le mascherine prodotte, per adulti e bambini, sono in stoffa colorata, lavabili e riutilizzabili. Spesso la stoffa è a fantasia, con richiami etnici d’origine africane, per regalare un po’ di vivacità a questo accessorio che ormai fa parte della nostra quotidianità ma si lega alle difficoltà del momento.

“L’alta moda italiana ha fornito un esempio di straordinaria solidarietà e capacità di rispondere all’emergenza - commenta lo stilista Giuseppe D’Urso - basta pensare all’impegno illustre di Giorgio Armani. Nel mio piccolo ho voluto replicare questo modello e con delle vivaci stoffe colorate realizzare delle mascherine da donare agli abitanti del quartiere in cui vivo e ho il mio laboratorio. Il sorriso di chi le indossa è per me la ricompensa migliore”. Non stupitevi dunque nel trovare i residenti di Migliarina con mascherine originali e griffate, hanno la fortuna di essere i destinatari di questa iniziativa.