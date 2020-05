Riparte il servizio Ecovan per i rifiuti ingombranti

La Spezia - Acam Ambiente, in accordo con l’amministrazione comunale, comunica che è ripartito il servizio Ecovan dedicato alla raccolta dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche del comune della Spezia, secondo il calendario precedentemente definito.

Al fine di garantire la massima attenzione alla sicurezza di utenti e lavoratori, potranno essere conferiti presso l’Ecovan solamente materiali che non provengono dalla stessa abitazione/locale/ufficio in cui, negli ultimi 15 giorni dalla data di conferimento, siano stati presenti uno o più soggetti sottoposti ad isolamento sanitario per sospetto o accertato contagio da COVID-19.

Sabato 16 maggio l’Ecovan sarà ubicato in Via delle Cave c/o la pista ciclabile, domenica 17 maggio sarà invece posizionato in Via dei Colli c/o Porta Castellazzo