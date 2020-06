Riparte da oggi l’attività dello sportello Info lavoro

La Spezia - Riparte da oggi, martedì 16 giugno, l’attività dello Sportello Info lavoro. I colloqui individuali riprenderanno con modalità da remoto, evitando quindi lo spostamento dell’utente. Lo Sportello, grazie alla collaborazione della Regione Liguria, offre un servizio di orientamento al mercato del lavoro potendo contare sulla Rete per il lavoro composta da oltre 40 soggetti di cui fanno parte le Associazioni di categoria, gli Enti di formazione, le agenzie del lavoro, le organizzazioni sindacali, la Camera di commercio Riviere di Liguria e alcuni Comuni della provincia.



Da luglio 2019 ha aderito alla rete anche l’Ufficio Scolastico Regionale e questo ha permesso di avere un rapporto diretto e privilegiato con le scuole. Lo sportello svolge la funzione di accompagnamento a chi è alla ricerca di un lavoro, utilizzando, dove possibile, i servizi offerti dalla rete quale come attività formative, canali di ricerca attiva di lavoro, supporto alla stesura di un curriculum vitae, supporto iscrizione ai portali, orientamento verso uno dei soggetti della Rete, e altro.

Da febbraio 2018, data di avvio dell’attività dello Sportello, il servizio ha dato risposte ai cittadini in cerca di occupazione sostenendoli e supportandoli nella ricerca. Sono stati oltre 800 gli utenti che vi si sono rivolti in cerca di informazioni.



Grazie alla collaborazione con il Centro per l’Impiego della Spezia il servizio viene erogato da personale qualificato con competenze professionali specifiche attraverso prestazioni gratuite che supportano l’utente nella ricerca autonoma e attiva di lavoro e che forniscono informazioni dettagliate e aggiornate sulle opportunità che offre il territorio, anche formative.



Gli utenti che volessero prendere appuntamento con lo Sportello Infolavoro possono:

- chiamare il seguente numero telefonico 0187 - 727248

- Inviare una mail a infolavoro@comune.sp.it

al fine di concordare, un appuntamento personalizzato (da svolgersi secondo disponibilità tramite video chiamata o telefonata). La piattaforma utilizzata per la video chiamata è Google meet, che può essere utilizzata sia tramite PC che tramite smartphone, previa installazione di Google crome. Il servizio è attivo su appuntamento nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12.