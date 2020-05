Rinviata la giornata dell'8 per mille

La Spezia - La segreteria generale della Conferenza episcopale italiana ha reso noto che la giornata nazionale dell’8xmille – prevista inizialmente per oggi 10 maggio 2020 – è stata rimandata al prossimo autunno, a data da destinarsi. Ciò anche in relazione allo spostamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Resta l’invito a valutare la destinazione alla Chiesa cattolica dell’8xmille a quanti già nelle prossime settimane presentassero le dichiarazioni per via telematica.