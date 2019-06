Rino Canfora, il ricordo a due anni dalla scomparsa

La Spezia - Lo scorso 9 giugno il Napoli Club Golfo dei Poeti La Spezia, in collaborazione con la Famiglia Canfora e Giulio Civitella, ha dato vita al 3° Memorial Rino Canfora e alla 3^ Edizione dell’emozionante Alba Running.

Anche quest’anno, come nelle scorse edizioni, il ricordo di Rino Canfora, scomparso per un attacco di meningite a soli 25 anni nel 2017, ha riacceso nuovamente l’animo di tutte le persone vicine a Rino e alla sua Famiglia attraverso la più nobile delle azioni umane: la donazione.

"L’evento - raccontano dal Napoli Club -, grazie soprattutto alla generosità dei tanti sponsor, alle offerte anonime e al lavoro svolto da tutti gli organizzatori, ha trovato un piacevolissimo epilogo nella corposa donazione all’Associazione a difesa e tutela degli animali, denominata “LIBERI”, al termine della piacevole quanto sobria giornata.

La mattinata è iniziata con un’emozionante, nutrita e sentita partecipazione alla suddetta “Alba Running”, fortemente voluta, organizzata e promossa dal caro Giulio Civitella.

Il punto di ritrovo è stato la passeggiata Morin nella splendida cornice del magnifico Golfo della Spezia. Successivamente, l’intero gruppo si è diretto presso il Porticciolo Mirabello. Tutti insieme, con uno sguardo rivolto alla stupenda Alba nell’amato golfo, abbiamo ricordato il compianto Rino, un ricordo sempre vivo nei cuori di tutta la sua Famiglia, degli amici e di semplici conoscenti. Durante l’evento, si è provveduto a distribuire a tutti i partecipanti, circa 150 persone, una t-shirt commemorativa sulla quale la famiglia Canfora ha voluto racchiudere in una semplice frase tutto l’amore e l’affetto che per sempre ci legherà al Nostro Angelo Rino: “Chi dona se stesso non muore mai”.

Terminata la toccante passeggiata, la giornata è proseguita con un piccolo quadrangolare svoltosi presso la Sede del Napoli Club Golfo dei Poeti – La Spezia- , sita all’interno del centro sportivo Le Giraffe D.L.F. di Maurizo Reboa.

Il quadrangolare ha visto la partecipazione di quattro squadre miste: Murphy’s Pub, Palombari di COMSUBIN e due del Napoli Club Golfo dei Poeti.

Al termine del quadrangolare, che ha visto “vincitore” la squadra di casa, il Direttivo del Napoli Club Golfo dei Poeti ha provveduto, insieme all’amico e Socio Onorario Roberto Canfora, a premiare tutte le squadre partecipanti . Successivamente, si è data voce all’Avvocato Luigi Fornaciari, dell’associazione AIDO, il quale ha voluto sensibilizzare tutti i presenti e non solo circa la fondamentale questione relativa all’importanza della donazione degli organi.

Terminato l’intervento, si è passati all’ offerta all’ Associazione Liberi, presente nella persona del Presidente Barbara Zanardi e di altre due volontarie con una donazione pari a 1.000,00 Euro. L’intero Evento e il ricordo indelebile dell’Amato Rino, ha evidenziato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, tutta la generosità ed il gran cuore che da tre anni a questa parte caratterizza questa giornata di rimembranza. Il ricordo di Rino Canfora vive quotidianamente, negli occhi e nel cuore di tutti i suoi cari".