Rinnovo del consiglio dell'Ordine degli avvocati. Enrico Angelini è il nuovo presidente

La Spezia - Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia nella seduta di venerdì 20 settembre ha provveduto al rinnovo delle cariche istituzionali. "Ciò si è reso necessario - si legge in una nota dell'ordine - a seguito delle dimissioni presentate da tre consiglieri e l'ingresso di altri tre in loro sostituzione e della rinuncia alla propria carica del presidente uscente Salvatore Lupinacci, al quale il consiglio ha rivolto unanimemente un ringraziamento per l'impegno profuso con serietà e qualità da tutti riconosciute. Tali modifiche della composizione del Consiglio sono conseguenti alla interpretazione delle norme circa la possibilità di essere candidati da parte di chi in passato avesse già ricoperto per più mandati un simile incarico". "Le votazioni - conclude la nota - si sono svolte in un clima di ritrovata ed assoluta armonia tra tutti i componenti che ha portato alla unanimità nella votazione di tutte le cariche. L'attuale Consiglio risulta così composto: Enrico Angelini presidente, Catia Piras segretario, Gabriele Costantini tesoriere e i consiglieri Davide Barboni, Luca Bicci, Erika Daniele Braidar, Milvia De Franchi, Federica Giorgi, Salvatore Lupinacci, Pamela Perrone".