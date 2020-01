Rinnovo abbonamento canone speciale Rai per pubblici esercizi 2020

La Spezia - Fipe Confcommercio ricorda che l'abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti negli esercizi pubblici andrà rinnovato entro il 31 gennaio 2020. Gli importi del canone non hanno subito nessuna variazione rispetto al 2019 e sono consultabili al seguente link: http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx.



Per quel che concerne le modalità di pagamento, si ricorda che, oltre alle tradizionali modalità di pagamento - bollettini di c/c postale inviati alle imprese dalla Rai prima della scadenza (addebito diretto sul conto corrente bancario c.d. “SEPA”) da quest'anno è possibile effettuare i pagamenti del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai. Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è +39-06-87408198). Occorrerà fornire l’intestazione e il numero dell’abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un link (valido 15 gg). Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.



Per tutte le altre informazioni (variazioni, disdette, ecc.) si rinvia al sito della RAI consultabile al seguente indirizzo http://www.canone.rai.it/Speciali/Speciali.aspx. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio; pertanto, i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che hanno la radio ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.