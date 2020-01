Rinnovate le cariche dell'Anmil. Messini presidente

La Spezia - È stato eletto nella prima riunione del nuovo Consiglio territoriale dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro in qualità di presidente Roberto Messini della Spezia e Ciro Gaiola di Sarzana quale vice presidente. Ad affiancarli nella promozione delle attività associative saranno inoltre i Consiglieri Alfio Bertone di Sarzana, Pierfrancesco Ferrari di Santo Stefano di Magra, Mentore Landucci di Sarzana, Franco Luchesini di Castelnuovo Magra, Eugenio Pezzimenti di Santo Stefano Magra, Alberto Rolla di Arcola e Arduino Tonelli di Luni.

Il rinnovo delle cariche dell’Anmil è previsto ogni 5 anni in base allo Statuto e vedrà coinvolti oltre 300 delegati da tutta Italia nel IX Congresso nazionale che si terrà a Roma alla fine di marzo, cui parteciperanno per la Sede della Spezia Pierfrancesco Ferrari, Arduino Tonelli e Ferruccio Pesalovo.

“Quanto è stato fatto in questi anni dall’Associazione, verrà portato avanti dal nuovo Consiglio territoriale con rinnovato impegno sia in favore di circa 3.400 associati e delle loro famiglie sia a tutela dell’intera categoria che di tutti i cittadini, cui l’Anmil è pronta ad offrire supporto attraverso i propri esperti – dichiara il Presidente Roberto Messini – mentre porteremo avanti un costante dialogo con le Istituzioni e le Parti Sociali per migliorare le politiche di prevenzione degli infortuni.

Il nostro auspicio è di poter partecipare attivamente alle azioni di contrasto di questa piaga sociale offrendo il nostro prezioso supporto alle Istituzioni locali cui abbiamo chiesto un incontro a breve, alle aziende del territorio e al mondo della scuola per contribuire a sensibilizzare con le nostre testimonianze i futuri lavoratori di domani”. “Si tratta di una sfida non facile - conclude il Presidente territoriale Anmil - ma trattandosi di una campagna in favore di tutti i cittadini giocherà un ruolo fondamentale anche la costante e qualificata attenzione dei media per sensibilizzare tutti in questa battaglia che potremo vincere solo con un impegno comune”.