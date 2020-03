Rimodulati gli orari di Atc, tutte le modifiche fino al 4 aprile

La Spezia - "Sabato 28 marzo il servizio continuerà a svolgersi secondo l'orario festivo con le integrazioni indicate sul nostro sito. Lo stesso servizio verrà svolto per la prossima settimana: da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile". E' il testo della comunicazione diffuso da Atc in merito alla rimodulazione degli orari dei mezzi pubblici.

"Domenica 29 marzo - si legge nella nota -, le corse seguiranno l'orario ulteriormente ridotto previsto per Natale e Capodanno. Si forniscono anche gli orari di apertura delle nostre due biglietterie e le misure di contenimento adottate a bordo. Invitiamo sempre i nostri utenti a muoversi solo per necessità ed a consultare il sito aziendale o, se impossibilitati a farlo, a chiamarci allo 0187522588 per avere informazioni sulle corse in funzione". Leggi qui tutte le comunicazioni recenti relative ai trasporti.