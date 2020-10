Rimappata la rete del tpl, per muoversi agevolmente seguendo le indicazioni passo dopo passo

La Spezia - Moovit e ATC Esercizio rilanciano la loro collaborazione al fianco degli studenti e dei lavoratori spezzini che si muovono quotidianamente con il trasporto pubblico. La rete del trasporto pubblico della Spezia è stata completamente rimappata e aggiornata all’interno dell’app Moovit per permettere agli utenti di muoversi agevolmente in città seguendo

le indicazioni passo dopo passo. Inoltre la stessa app è stata aggiornata per essere utilizzata agevolmente da persone con disabilità visive con le funzioni VoiceOver e TalkBack, con difficoltà nell'uso dello smartphone grazie all'interfaccia ottimizzata per l'utilizzo con una sola mano e con disabilità motorie andando ad indicare i percorsi senza barriere architettoniche.



L’aggiornamento dei dati è stato eseguito nelle scorse ore dai membri volontari della Community di Moovit presenti nell’area spezzina e dal team delle operazioni di Moovit, seguendo le indicazioni fornite puntualmente da ATC. Moovit, strumento smart per la mobilità urbana numero uno in Italia e già utilizzata da oltre 865 milioni di utenti nel mondo, è l’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico nella regione Liguria. L'app indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione - come ad esempio scooter sharing o bike sharing - o da taxi Free Now o Wetaxi l’integrazione è totale: oltre al trasporto pubblico,

Moovit ti indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.



“Valutiamo positivamente che Moovit abbia ancora una volta posto una particolare attenzione alla Spezia e agli utenti del trasporto pubblico - affermano da ATC Esercizio – quando due competenze come le nostre decidono di collaborare non può che essere una buona notizia: la visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di ATC. Un connubio importante per offrire a turisti, viaggiatori business e cittadini strumenti nuovi e innovativi per

spostarsi in maniera veloce nel territorio della Spezia".“Rendere più semplice la vita a chi utilizza il trasporto pubblico, questa è la missione in Italia di Moovit dal 2012” - commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit - “decine di migliaia di liguri si affidano alla nostra app per i loro spostamenti quotidiani, siamo quindi felici di essere al loro fianco in questo momento di ripartenza”.