Rifugio per i cani in difficoltà, servono 25mila euro: partite le donazioni

La Spezia - Un rifugio privato per cani, pensato per dare supporto a situazioni di emergenza, per offrire stalli temporanei, per prestare una sponda nel campo delle adozioni. Questa l'idea di Diego Gradolfi, noto nello Spezzino per la sua passione per gli animali in difficoltà, e di alcuni suoi amici. È lui stesso a raccontarla su Facebook, dove ha lanciato una campagna per raccogliere le somme necessarie a realizzare la struttura. “Abbiamo individudato un terreno al confine tra Liguria e Toscana – scrive -. Ci sono acqua, corrente elettrica, una casetta di legno che può essere usata come ricovero per cibo e medicinali. Un posto immerso nel verde ottimo per lunghe passeggiate con gli ospiti a quattro zampe senza infastidire nessuno visto che nelle immediate vicinanze non ci sono abitazioni”. Per acquisire l'appezzamento, si legge sulla pagina della raccolta fondi, servono circa 25mila euro. Nella somma rientrerebbero anche alcuni strumenti, come un generatore e un piccolo trattore utile per tenere in ordine i 6mila metri quadrati del terreno. La raccolta in appena tre giorni ha già superato i 1.400 euro. Per chi volesse approfondire o donare, il link è questo: https://www.facebook.com/donate/505043950072686/10217524238650469/