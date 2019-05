Riforma Terzo settore, incontro al Centro Allende

La Spezia - Martedì 14 maggio, dalle ore 17 alle ore 18.30, si terrà al Centro Allende della Spezia (viale Mazzini, 2) un incontro per gli enti privati senza scopo di lucro di tutto il territorio provinciale ? promosso dal Forum del Terzo Settore provinciale e dal Centro di Servizio per il Volontariato “Vivere Insieme”, in collaborazione con Fondazione Carispezia ? volto fornire un quadro aggiornato sulla recente Riforma del Terzo Settore.

Nel corso dell’iniziativa verrà illustrato da Luca Gori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, esperto della Riforma, il quadro delle scelte e degli adempimenti per gli enti privati senza scopo di lucro, approfondendo la seguente domanda: cosa è cambiato con la Riforma e cosa cambierà dopo il 3 agosto 2019?

L’incontro sarà introdotto da Giorgio Sordelli, esperto in progettazione sociale e consulente di Fondazione; i referenti del Forum provinciale del Terzo Settore e di “Vivere Insieme” ? rispettivamente Maria Giovanna Nevoli e Mauro Bornia ? daranno i riferimenti per il supporto in questa fase di scelte e nuovi adempimenti.

È gradita la registrazione online all’evento al link https://it.research.net/r/riformaterzosettore.