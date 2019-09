Rifondazione ricorda Salvador Allende

La Spezia - L'11 settembre è l'anniversario della morte del presidente cileno Salvador Allende, caduto durante il golpe di Pinochet del 1973, morto mentre difendeva il palazzo presidenziale della Moneda dagli assalti dei carri armati dell'esercito.



Come ogni anno una delegazione di Rifondazione Comunista della Spezia si recherà presso la targa ricordo al centro "Allende" di via Mazzini per rendergli omaggio con le letture dell'ultimo discorso. L'appuntamento è per le 18.30 per la deposizione di una corona di fiori presso il centro Allende della Spezia.