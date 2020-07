La Spezia - Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:

Sabato 4 luglio: via Filzi incrocio via Delle Polle (ore 7.30 – 12)

Domenica 5 luglio: via Benedicenti c/o Scuola elementare (ore 7.30 – 12)