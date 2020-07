Rifiuti: arrivano nuove telecamere in collina e un centro di raccolta a Pagliari

La Spezia - Arrivano le nuove isole di prossimità, telecamere nelle zone dove si sono registrati gli abbandoni indiscriminati di rifiuti ed è stata individuate a Pagliari, a due chilometri di Pitelli, il nuovo centro raccolta per gli ingombranti. Poi a settembre arriveranno le nuove isole zonali rimaste sospese per il lockdown , un ciclo che si completerà entro i primi di novembre. Infine, una nuova campagna di comunicazione e una rivisitazione dei calendari dei ritiri per le utenze commerciali. Infine, arrivano i nuovi cestini. E' questa, in forma breve, quello che accadrà alla Spezia da quest'estate fino ai primi tre mesi del 2021 ed è emerso dall'ultima riunione che l'assessore al Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati ha avuto con Acam Iren tenutasi questa mattina.

I progetti in cantiere sono diversi e seguendo il cronoprogramma si parte il 2 agosto con le isole di prossimità. Sorgeranno quattro totali nelle frazioni di Campiglia, Carozzo e San Venerio. "Verranno installate delle casette, saranno dotate di telecamere e funzioneranno in tutto e per tutto come le isole zonali in altri quartieri della città - spiega l'assessore Casati -. Saranno però di dimensioni ridotte e verranno servite dai mezzi utilizzati per i porta a porta. Si tratta di aree raggiungibili con strade poco agevoli per mezzi di grandi dimensioni, garantiremo così decoro e servizi, una scelta logistica per migliorare il servizio che si concentra in aree con aree molto dense".

Isole zonali, il completamento entro il 2 novembre. Favaro, Mazzetta e Migliarina si parte dal 14 settembre. Il lockdown in questi tre quartieri aveva rallentato l'installazione delle nuove aree di conferimento ma a breve si riparte e ci si avvia al completamento con altre due tappe in città: 12 ottobre e 2 novembre. In merito l'assessore prosegue: "A settembre arriveranno le isole zonali in tutta l'area che comprende il lato monte di Viale Italia. Il 12 ottobre sarà la volta del completamento di Via Doria a Migliarina e le aggiunte di Canaletto e Pieve. Che così completerà il lato mare di Viale Italia. Arriveremo infine al 2 novembre con le isole zonali di Chiappa, Fossitermi e Rebocco. Così completiamo le isole zonali anche se non escludiamo la possibilità di ampliarlo ulteriormente in altre zone, ad esempio quelle bersagliate dai cinghiali per citarne una. Il progetto iniziale si andrà comunque a completare a novembre e per il resto andrà fatta un'attenta valutazione su: fattibilità, mezzi a disposizione e logistica".

Dove resta il porta a porta...sostituzioni per i sacchi viola, arrivano i bidoni con il microchip. Tutto nei primi mesi del 2021. Tutta la parte alta della città resta servita dal porta e porta ma vengono introdotte alcune novità. "L'ulteriore step che manca è quello di emettere sacchi e bidoni 'taggati' con una particolare attenzione a quelle aree periferiche dove non è possibile installare nuove isole zonali oppure le isole di prossimità. La legge infatti stabilisce che in tariffa puntuale, al momento siamo ancora a tassa', debba esserci un controllo elettronico dei conferimenti. Contabilizzeremo dunque gli accessi, sostituiremo i sacchi viola per i condomini e grandi unità arriveranno quelli taggati, nelle zone più periferiche invece arriveranno i bidoni con il microchip. Pensiamo di concludere questo processo entro i primi mesi del prossimo anno. Il progetto è comunque migliorabile e adattabile. Il 20 di luglio parte la campagna di comunicazione. A partire da quella data i cittadini riceveranno le lettere in cui vengono annunciati i progetti".

Furbetti, occhi puntati sull'abbandono dei rifiuti. Arrivano le telecamere. "Per completare un progetto esistente mancano diciotto telecamere - ha spiegato Casati -. A breve finiremo di installare le telecamere nelle isole zonali già presenti e ne metteremo altre in quelle di nuova installazione. Il passo successivo sarà installarne di nuove nella parte collinare della città dove in passato abbiamo riscontrato frequenti abbandoni in collina".

Confermato il nuovo centro di raccolta a Pagliari per alleggerire gli Stagnoni. Potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi anche il cantiere del nuovo centro di raccolta per controllare meglio il flusso a quello degli Stagnoni. Città della Spezia ne aveva parlato qui e ci sono novità all'orizzonte. "Abbiamo individuato la location, a Pagliari a due chilometri di distanza da Pitelli, inviato il progetto alla Provincia. Entro la fine dell'anno faremo partire i lavori e nel 2021 l'opera potrebbe essere completata. Il centro agli Stagnoni era effettivamente sovra utilizzato e abbiamo voluto sanare una situazione complessa da anni".

Cambiano anche i calendari dei ritiri. "Abbiamo in programma una rivisitazione dei calendari - dice l'assessore -. Al fine di alleggerirli, divideremo la città in due: levante e ponente. Così facendo potremmo anche potenziare il servizio, anche con più raccolte a settimana, per le utenze non domestiche diversificando i calendari".

Nuovi cestini entro l'anno.La Spezia conta all'incirca 3mila cestini in tutta la città e a lotti, i più datati, verranno mandati in pensione. "Abbiamo ordinato un primo lotto - ha aggiunto Casati -. Con le sostituzioni partiremo dai luoghi dove in principio abbiamo installato le isole zonali: si parte da Umbertino e ospedale. Alcuni su paletto resteranno ma avranno una fessura più piccola per evitare i conferimenti sbagliati".



"Abbiamo portato avanti un progetto concreto - conclude l'assessore - e mantenuto la parola che avevamo dato ai cittadini in campagna elettorale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: sia dal punto di vista del decoro che della raccolta differenziata. Abbiamo aumentato la percentuale della differenziata passando dal 62 al 76 per cento, in termini di spesa per i cittadini abbiamo diminuito fino a un massimo del 14 per cento la bolletta. Prosegueremo in questo percorso e cercheremo di migliorare la qualità della vita di questa città".