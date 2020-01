Rievocazione del mercato di Santo Stefano, i cartamodelli saranno opera degli studenti

La Spezia - Mercoledì 29 gennaio alle 10 presso Casa Torre in Piazza della Pace a Santo Stefano Magra sarà presentato il progetto che vedrà protagonisti l'amministrazione comunale di Santo Stefano e l'Istituto Einaudi-Chiodo, finalizzata a perfezionare la manifestazione a carattere storico-culturale che ormai da 17 anni si svolge all'interno del Borgo di Santo Stefano, l'evento Sfilata Storica-Rievocazione di un antico mercato sulla Via Francigena, ambientata nell'anno 1494.



Il Comune si avvale della consulenza di una specialista in sartoria medievale, la dottoressa Sara Paci, docente di Storia del Costume, dell’Arte e della Moda, Antropologia Culturale e Storia del Cristianesimo, per diversi Istituti di formazione superiore (tra i quali il Polimoda di Firenze, il Fashion Institute of Technology di New York, l’Università di Firenze e lo IED) e della Dott.ssa Francesca Dapò, diplomata al Politecnico di Milano facoltà di Fashion Design.



Il progetto di alternanza Scuola-Lavoro avvia un percorso di ricerca, studio e confezionamento di cartamodelli per gli abiti che indosseranno i figuranti della Rievocazione; le lezioni si svolgeranno all'interno della sede scolastica. Saranno presenti, oltre al Sindaco ed ai rappresentanti dell'associazione locale Casa Torre, il Dirigente scolastico Paolo Manfredini e le docenti dell'Istituto Chiodo che seguiranno la realizzazione del progetto.