Rientro a scuola in sicurezza, partono i corsi di formazione per lavoratori e famiglie con Opi

La Spezia - "Già nella prossima settimana saremo impegnati nei primi corsi di formazione dedicati al personale scolastico e realizzati da Aliseo - Diritto allo studio in Liguria, con il concreto intervento dell'Ordine psicologi ligure ed il Coordinamento regionale ordini delle professioni infermieristiche (OPI), in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con @Progettiamocilfuturo". Così l'Ordine professionale degli infermieri spezzino e ligure rispondono all'appello lanciato dalla Regione che intende fornire un supporto al personale scolastico e alle famiglie degli studenti. Il progetto si chiama "#rientroascuola".

"Noi infermieri - si legge nella nota dell'Opi - abbiamo ricevuto l'incarico di illustrare tutte le principali questioni relative all'igiene delle mani, all'utilizzo di gel disinfettanti, e all'impiego delle mascherine, alle tecniche relative a come indossarle e alla loro rimozione, oltre che a gestire la loro eliminazione; dobbiamo descrivere il valore e le regole dei distanziamenti e illustrare anche i motivi di queste scelte di sicurezza, al fine di ''recepire'' e fare proprie semplici regole di educazione sanitaria e di prevenzione che , al di là del periodo, restano sicuramente preziose nelle convivenze e in società".



Le iscrizioni sono aperte su: www.progettiamocilfuturo.it/rientroascuola