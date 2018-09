Riduzione delle emissioni acustiche e aree marine protette, se ne parla a Lerici

La Spezia - Martedì 18 settembre alle alle 14.30 le sale del Castello di Lerici, gentilmente messo a disposizione dal Comune di Lerici, saranno sede del Convegno "Riduzione delle Emissioni Acustiche e Aree Marine Protette" organizzato dalla Sezione della Spezia di Atena, Associazione Italiana di Tecnica Navale.

Il convegno intende fornire una visione complessiva e aggiornata sul tema, affrontando vari aspetti relativi alle Emissioni Acustiche negll'ambito delle Aree Marine Protette. Numerosi esperti, rappresentanti di Istituzioni, Università ed Enti di Ricerca, Aziende, illustreranno:le specificità delle Aree Marine Protette e le recenti più stringenti prescrizioni in queste applicate;come viene assicurata la loro tutela e quali strumenti sono utilizzati per il monitoraggio acustico dell'ambiente marino; le ricerche in corso e le nuove tecnologie impiegate per la riduzione delle emissioni acustiche del naviglio.

“Questa Amministrazione, da sempre attenta e vicina alle tematiche ambientali, è felice di ospitare l’importante appuntamento in una delle location più prestigiose del territorio – commenta il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. L’incontro sarà l’occasione per sviscerare, attraverso interventi di professionisti ed esperti del settore, un fondamentale aspettodel più ampio tema della tutela ambientale e, in particolare, di quella marina. Un argomento che da sempre ci sta fortemente a cuore”.





Programma



14.00 - 14.25 - Registrazione Invitati



14.30 - Indirizzi di saluto e introduzione:

Sindaco di Lerici: Leonardo Paoletti

Presidente Sezione ATENA della Spezia: Amm.Isp. (GM-GN) aus Claudio Boccalatte

14.45 - Relazioni:

AMP delle 5 Terre - Vincenzo Resasco, Sindaco di Vernazza, Presidente p-t Parco 5 Terre: "Il disciplinare 2018 dell'Area Marina Protetta delle 5 Terre"

AMP della Meloria - Andrea Porchera: "Secche della Meloria, specificità di un'area marina protetta"

C.P. - C.V. Massimo Seno - Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia: “Le Aree Marine Protette ed il ruolo di tutela della Guardia Costiera”

Cetena/Fincantieri - Emilio De Angelis, Ottavio Pinto: “Impatto ambientale del rumore emesso dalle navi: nuove prospettive della ricerca europea”

CIBM-CETUS - Anna De Biasi, Silvio Nuti: "FSRU Toscana: monitoraggio acustico e avvistamento cetacei"

ENEA - Federica Pannacciulli: "Attività di ricerca ENEA nelle Aree Marine Protette italiane e focus sull’AMP delle Cinque Terre”

Marina Militare - Istituto Idrografico - T.V. Claudio Caporale: “L'impiego delle emissioni acustiche a scopo idro-oceanografico nell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto”

Sielco - Dario Guerrini: "Piattaforma adattiva per ascolto subacqueo"

Sitep - Alberto Figoli: "Misure di Inquinamento Ambientale in Aree Marine Protette"

UNIGE - DITEN - Michele Viviani: "L’esperienza UNIGE nei progetti SILENV e AQUO: dai model tests alle noise maps"





Approfondimenti e Dibattito



Interventi conclusivi



19.30 - Chiusura Lavori



L'evento è aperto al pubblico. Per ragioni organizzative, è gentilmente richiesta la registrazione inviando una mail alla Sezione Atena della Spezia: laspezia@atenanazionale.it