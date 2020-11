Ricoveri Covid raddoppiati nelle ultime due settimane

La Spezia - Era dal 7 aprile che il territorio dell'ASL 5 non contava 108 ricoveri per Covid. Allora però si viveva una fase discendente della pressione ospedaliera, oggi invece i numeri dicono che la crescita non si è ancora arrestata. Nella settimana tra il 29 ottobre ed il 4 novembre, l'ospedale di Sarzana (e in parte anche quello della Spezia, ma solo per transito) ha conosciuto 33 nuovi posti letto occupati. Un dato che replica lo stesso ritmo registrato nella settimana tra il 22 ed il 28 settembre, che era partita con 47 ricoveri per finire con 77 (+30). Quasi costante invece il numero delle terapie intensive, che oscilla tra 5 ed 8 ormai da un mese.

Se questo tasso di crescita dovesse mantenersi, alla fine della prossima settimana ci si potrebbe avvicinare al picco di occupazione ospedaliera della prima ondata. Al 31 marzo 2020 c'erano 148 persone ricoverate tra Sant'Andrea e San Bartolomeo, con 18 terapie intensive. Nel frattempo compie due mesi l'obbligo di mascherina all'aperto sul territorio provinciale, introdotto il 5 settembre scorso nel periodo del focolaio locale, che ebbe il suo picco il 22 settembre con 85 ospedalizzati (8 le terapie intensive). Si va verso la terza settimana di applicazione del dpcm del 18 ottobre. Come avvertiva ieri il direttore ISS Giovanni Rezza: "L'impatto di queste misure si vede di solito entro due o tre settimane".