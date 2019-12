Ricordati caduti e dispersi in guerra

La Spezia - Si è svolta l'annuale giornata in ricordo delle vittime di guerra, organizzata dall'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra. La manifestazione, divisa come da tradizione in due momenti (la santa messa in memoria dei caduti in guerra e la deposizione di una corona presso il monumento a loro consacrato, quest'anno si è svolta nel quartiere della Chiappa, con la partecipazione dei rappresentanti provinciali dell'associazione, tra i quali il presidente Gabriele Castellani, di una delegazione di altre associazioni d'arma e della Croce Rossa e, fra le varie autorità civili e militari, del vicesindaco della Spezia Genziana Giacomelli, del Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri e dell'on. Manuela Gagliardi. La cerimonia è stata impreziosita dal consueto accompagnamento musicale della Banda Filarmonica "Puccini" di Migliarina. La giornata si è poi conclusa con il pranzo sociale al ristorante "La Gira".