Riconoscimento nazionale sulla formazione accreditata per l'Ordine Infermieri spezzini

La Spezia - La Commissione Nazionale per la formazione continua di Agenas (l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), ente che governa il programma di educazione continua in medicina per i professionisti iscritti agli ordini professionali, ha concesso all'Ordine degli infermieri spezzino la possibilità di erogare formazione accreditata anche via ''Fad''. Con la sigla FAD si intende la Formazione a Distanza e, dopo 19 anni di formazione solo ''residenziale'', che ha visto l'ordine spezzino progettare e organizzare eventi in aula e in sede congressuale tradizionale, su molti temi di interesse sanitario, con questo riconoscimento ora i corsi di aggiornamento possono essere offerti anche attraverso la tecnologia informatica.



L'OPI spezzino, che da tempo rilascia crediti ECM per i professionisti sanitari di ogni categoria (ha infatti un comitato scientifico allargato a molte professioni sanitarie) ha così completato le procedure di estensione dell'accreditamento e, nelle prossime settimane, presenterà il primo evento FAD in modalità asincrona: il partecipante potrà collegarsi quando vuole alla piattaforma virtuale dell'ente, e scaricare la documentazione necessaria al completamento dell'evento. Non appena sarà possibile riprenderanno con la massima sicurezza le attività di formazione tradizionale, nella sede di via Taviani. Come annunciato nella scorsa fase di rinnovo degli organi dell'OPI, la formazione accreditata, che secondo la Legge 229/1999 è obbligatoria per i professionisti sanitari, è gratuita per gli iscritti all'OPI spezzino.