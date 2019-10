Ricicli plastica? Ecco un buono spesa per Le Terrazze

La Spezia - Al centro commerciale Le Terrazze continuano le iniziative per la promozione di stili di vita ecosostenibili. Tutti i weekend, a partire da sabato 26 ottobre a domenica 17 novembre, è in programma la campagna promozionale “Riciclare rende più buoni”, che ha l’obiettivo di premiare i visitatori più attenti alla salvaguardia dell’ambiente.



L’operazione ha una dinamica molto semplice: tutti i visitatori che consegneranno alle hostess un minimo di due scontrini, emessi da negozi diversi nella stessa giornata, per un importo complessivo pari o superiore a 30 euro ed almeno una bottiglietta di plastica (fino ad un massimo di 10) da riciclare, riceveranno un buono da 10 euro da spendere nel centro commerciale, fino al 1° dicembre 2019.



La campagna “Riciclare rende più buoni” prevede anche il coinvolgimento delle scuole locali grazie ad un percorso educativo di sensibilizzazione e attivazione per imparare a ridurre e riciclare la plastica in modo corretto e responsabile.