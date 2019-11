Riciclare rende più buoni, ultimo appuntamento alle Terrazze

La Spezia - Al centro commerciale Le Terrazze continuano le iniziative per la promozione di stili di vita ecosostenibili. Sabato 16 e domenica 17 novembre sarà l’ultimo weekend per poter partecipare alla campagna promozionale “Riciclare rende più buoni”, che ha l’obiettivo di premiare i visitatori più attenti alla salvaguardia dell’ambiente.



L’operazione ha una dinamica molto semplice: tutti i visitatori che consegneranno alle hostess un minimo di due scontrini, emessi da negozi diversi nella stessa giornata, per un importo complessivo pari o superiore a 30 euro ed almeno una bottiglietta di plastica (fino ad un massimo di 10) da riciclare, riceveranno un buono da 10 euro da spendere nel centro commerciale, fino al 1° dicembre 2019.



La campagna “Riciclare rende più buoni” prevede anche il coinvolgimento delle scuole locali grazie ad un percorso educativo di sensibilizzazione e attivazione per imparare a ridurre e riciclare la plastica in modo corretto e responsabile.

Questo progetto denominato “Il Mio Mondo non è di Plastica”, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di La Spezia ed il supporto di Acam Ambiente, che fornirà gli appositi cassoni e il proprio personale per la raccolta di tutte le bottigliette di plastica portate al Centro dai visitatori e dalle scuole coinvolte.

Durante tutto il periodo di attività, è inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra “Ocean Sole Africa”, aperta dalle ore 9.00 alle 23.00 al piano 1, le cui opere d’arte sono state realizzate dalla comunità locale utilizzando vecchie infradito raccolte sulle spiagge del Kenya.



La campagna “Riciclare rende più buoni” si inserisce in una serie di progetti che il Centro ha organizzato negli ultimi mesi per sensibilizzare la comunità verso stili di vita ecosostenibili e per promuovere la salvaguardia del mare dalla plastica.

Molteplici le attività promosse durante l’estate: Le Terrazze è stato il primo shopping center in Italia ad “adottare” un Seabin aderendo al progetto LifeGate PlasticLess. Il Seabin è un sistema di raccolta dei rifiuti che galleggiano sulla superficie dell’acqua ed è in grado di raccoglierne fino a 500 kg in un anno.

Ad agosto il Centro ha ospitato il progetto “Mall For Sea” durante il quale sono stati allestiti laboratori educativi e ludici per i bambini e una mostra interattiva gratuita con riproduzioni 3D di animali marini, vista da oltre 290.000 visitatori.

Infine, con l’Associazione “Per il mare” e il patrocinio del Comune di La Spezia, è stata organizzata una giornata in barca per ripulire le acque del Golfo dalla plastica, a cui hanno partecipato 160 persone.



La raccolta della plastica è promossa anche nel Centro Commerciale stesso: per mostrare l’enorme impatto dell’inquinamento marino è stato creato ed installato presso la food court, “LEONE IL PESCIOLONE”, un pesce gigante di metallo che può contenere fino a 4.500 bottigliette pari a quelle che vengono gettate nel Mar Mediterraneo ogni 8 secondi.