Richiesta danni maltempo, istruzioni per l'uso

La Spezia - Si segnala che la Regione Liguria, sul sito istituzionale www.regione.liguria.it, ha predisposto procedure e moduli per la segnalazione dei danni causati da eventi calamitosi o catastrofici. Nello specifico, riferendosi a danni riportati ai beni privati, la Regione spiega come deve essere effettuata la compilazione dei modelli che i cittadini devono riconsegnare al Comune di appartenenza. Le segnalazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'evento.

Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall'evento(che pertanto è il primo), e l'ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il trentesimo. La presentazione delle domande di risarcimento la trasmissione può avvenire tramite posta, in questo caso fa fede il timbro postale di partenza oppure di trasmissione tramite telefax o Pec (posta certificata) vale la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente. Oltre ai moduli per la segnalazione di danni accorsi ai privati sul sito della Regioni sono previsti anche quelli per il comparto agricoltura e per le attività economiche.