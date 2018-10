Ricercatrice ad Asmara, la spezzina Diletta Bufo vola in Eritrea

La Spezia - La spezzina Diletta Bufo ha vinto un concorso indetto dal Ministero dell’istruzione per svolgere una ricerca in Eritrea. Laureata in Comunicazione all’Università IULM di Milano, Diletta ha 23 anni e frequenta il corso di laurea magistrale in “Televisione, cinema e new media” . Dallo scorso maggio, la studentessa è tutor di ragazzi DSA, ovvero che presentano disturbi specifici dell’apprendimento. In Eritrea la spezzina lavorerà nella scuola italiana di Asmara, frequentata all’ottanta per cento da giovani eritrei. Il programma del Miur si propone di integrare il percorso universitario, facendo acquisire una conoscenza diretta delle attività svolte in collaborazione con il MAECI, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sono due gli studenti italiani selezionati per l’Africa: con Diletta Bufo, ad Asmara lavorerà anche Giuseppe Ferrulli, barese, laureato in Lettere all’università di Siena.