Riaprono i confini, restano distanziamento e mascherine

La Spezia - Amici, supermercati e luoghi oltre i confini regionali da domani, 3 giugno, non saranno più irraggiungibili. Fra poche ore infatti cade una delle ultime barriere imposte dalle norme di contenimento del Covid-19 e gli spostamenti torneranno ad essere liberi e non più ristretti ai soli tre motivi autocertificabili. Per quanto riguarda gli spostamenti all'estero bisognerà attendere ancora qualche giorno perché le frontiere riapriranno in tempi scaglionati. La Francia ad esempio eliminerà i controlli a partire dal 15 giugno (ma richiederà un'autocertificazione) mentre la Spagna eliminerà la quarantena obbligatoria per i viaggiatori dall'1 luglio. Ancora da definire invece l'accesso ad altre nazioni europee per i cittadini italiani anche a fronte dell'andamento dei contagi nel nostro Paese.



Restano invece i divieti di assembramento, l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto, così come il distanziamento sociale che vieta ancora baci e abbracci fra persone che non vivono sotto lo stesso tetto. Con tutte le precauzioni del può dunque ripartire anche il turismo con modalità di accesso che presentano alcune variazioni da regione a regione con i termoscanner che diventeranno strumenti imprescindibili in aeroporti, stazioni e snodi principali. Per quanto riguarda gli spostamenti in auto invece i componenti di uno stesso nucleo familiare potranno viaggiare insieme, diversamente potranno viaggiare due sole persone con mascherine: un guidatore e un passeggero sul sedile posteriore.

Si avvicina inoltre la ripresa per diverse attività culturali e ricreative visto che dal 15 giugno riapriranno cinema, teatri e luoghi per spettacoli con la limitazione però di un massimo di mille persone all'aperto e 200 nelle sale al chiuso, sempre nel rispetto delle distanze.



"Da domani – ha affermato oggi il ministro per gli affari regionali Boccia - c'è libertà di circolazione senza condizioni ma poi è giusto che ogni presidente di regione rafforzi i propri sistemi di controllo e di prevenzione sanitaria. Il presidente della Sardegna Solinas non ha più posto una condizione pregiudiziale, sta lavorando con tutti gli altri su meccanismi che consentano di rafforzare la prevenzione territoriale. Da un lato c'è la felicità nel vedere che le nostre città si stanno ripopolando ma dall'altro c'è il senso di responsabilità che noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo avere e chiedere. Non è stato facile essere rigorosi. Il virus adesso è all'angolo, ma i costi sono stati altissimi, e ora salvare i posti di lavoro e l'economia è una priorità".