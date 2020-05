Riaprono gli uffici della questura spezzina

La Spezia - La questura della Spezia informa che da lunedì prossimo riapriranno al pubblico tutti gli sportelli riservati alla ricezione e trattazione delle pratiche amministrative di competenza della Polizia di Stato. Sono stati adottati i previsti protocolli di sicurezza per regolare l’accesso agli uffici nel rispetto della normativa anti Covid vigente.

Le informazioni sono consultabili nella pagina web Questura di La Spezia https://questure.poliziadistato.it/it/LaSpezia alla sezione “Orari e Uffici della Questura”, cui si rinvia.

La cittadinanza interessata è invitata a prendere nota delle seguenti variazioni degli orari e delle modalità di accesso agli Uffici amministrativi aperti al pubblico, operative a far data da lunedì 18 maggio p.v.:

Ufficio Denunce: aperto con orario 08.00-20.00, non ha mai interrotto l’attività;

Sportello Ufficio Passaporti: riceve solo su appuntamento; la consegna dei passaporti avverrà, tramite convocazione da parte della Questura con comunicazione telefonica al diretto interessato, per i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì con orario 09.00-12.00 e nella giornata di Giovedì con orario 14.00-16.00 (solo per il ritiro dei passaporti). L’appuntamento per presentare l’istanza si potrà fissare tramite agenda elettronica consultando il sito internet www.passaportonline.poliziadistato.it oppure in subordine all’utenza telefonica 0187/567544-702 (dal lunedì al venerdì orario 09.00-12.00)

Sportello Ufficio Armi: riceve allo sportello solo su appuntamento nelle giornate di Lunedì-Mercoledì-Venerdì con orario 09.00-12.00 e nella giornata di Giovedì anche con orario 14.00-16.00 (solo per ritiro documenti evasi).

L’appuntamento telefonico si potrà fissare alle utenze: 0187/567708-792 (dal lunedì al venerdì orario 09.00-12.00)

Ufficio Licenze: riceve allo sportello tutti i giorni con orario 09.00-12.00, solo su appuntamento telefonico all’utenza: 0187/567719 (dal lunedì al venerdì orario 09.00-12.00)

Ufficio Immigrazione: riceverà l’utenza solo previo appuntamento e per la sola consegna dei titoli di soggiorno già evasi, che avverrà tramite convocazione da parte della Questura, con comunicazione telefonica o email, al diretto interessato per i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dal Lunedì al Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

La ricezione delle sole istanze di "richiesta asilo" avverrà presso la 4^ Sezione, accedendo dallo Sportello, previo appuntamento da richiedere via mail, all’indirizzo: immig.quest.sp@pecps.poliziadistato.it

L’acquisizione delle pratiche presso l’Ufficio Immigrazione, riprenderà dal 16 giugno 2020 tramite convocazioni da parte degli Uffici Postali.

Eventuali urgenze dovranno essere segnalate tramite email all’indirizzo: immig.quest.sp@pecps.poliziadistato.it

Sportello U.R.P.: aperto orario 09.00-12.00 dal Lunedì al Sabato. Per evitare attese, si suggerisce di contattare l’ufficio tramite l’indirizzo e-mail urp.sp@poliziadistato.it, cui si assicura una risposta a stretto giro, oppure, in subordine, l’utenza telefonica 0187-567588 (dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Sabato).



All’ingresso della Questura è predisposta apposita cartellonistica, con le indicazioni delle modalità di accesso agli Uffici della Questura, rimodulata al fine di garantire l’attuazione delle misure precauzionali vigenti, a tutela della salute pubblica.

La segnaletica verticale e orizzontale aiuta a rispettare le misure sanitarie, in primis il distanziamento interpersonale di 1 metro, sia all’esterno che all’interno degli uffici.

Si invita l’utenza a collaborare ed attenersi alle suddette indicazioni per accedere agli Uffici ed agli Sportelli.

Si rammenta che trattandosi di luoghi confinati è previsto l’uso della mascherina.

Si informa che il personale addetto alla ricezione del pubblico è dotato dei previsti D.P.I. e che i locali, sottoposti alle misure organizzative ed igieniche prescritte, dispongono di dispenser per l’erogazione di soluzione igienizzante per le mani in favore dell’utenza.



Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al personale di Polizia operante all’ingresso della Questura.