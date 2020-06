Riaprono anche Cercantico e Mercato delle Onlus

La Spezia - Al via domenica 7 giugno il mercato mensile ‘Il Cercantico nel Golfo’, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per il mercato delle Onlus la riapertura è invece fissata per domenica 14 giugno. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza di riapertura dei due mercati, a seguito corso degli incontri che si sono svolti tra il Servizio Attività Produttive, il Corpo di Polizia Municipale e il Servizio Mobilità finalizzati a individuare, in collaborazione con l’assessore al commercio Lorenzo Brogi, le misure di sicurezza per consentire lo svolgimento del mercato mensile ‘Il Cercantico nel Golfo’ che si svolge la prima domenica del mese e del mercato delle Onlus che si svolge la seconda e terza domenica del mese, in piazza Cavour.



Tutti coloro che accederanno all’area del mercato dovranno indossare mascherine, ad esclusione dei bambini fino ai 6 anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibile con l’uso prolungato dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Gli operatori del mercato invece dovranno pulire e igienizzare le attrezzature prima dell’inizio delle operazioni di vendita, igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature usati prima che siano posti in vendita, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico. In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani oppure dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. La violazione delle ordinanze è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400 euro e un massimo di 3.000 euro.