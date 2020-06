La Spezia - Da domani 10 giugno riapre lo sportello del Centro Antiviolenza Irene con sede in Via Migliari 21. Gli orari di apertura saranno come sempre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Sempre attivo 24 ore su il numero verde 800144388, collegato al 1522. Nell’organizzazione della riapertura sono state adottate tutte le indicazioni normative nazionali, regionali e previste da A.Li.Sa per contrastare, prevenire ed evitare il contagio da Covid19:



· i locali sono stati sanificati e lo saranno settimanalmente

· è stata installata colonnina con disinfettante mani all’ingresso

· saranno forniti tutti i DPI atti a prevenire il contagio (guanti, mascherine)

· le stanze saranno areate il più possibile

· i colloqui verranno svolti garantendo la distanza interpersonale protettiva e con le finestre aperte

· successivamente ad ogni prestazione le superfici saranno sanificate