Riapre la scuola, via al piano operativo dei trasporti

La Spezia - “Abbiamo bisogno della collaborazione attiva di tutti perché il piano possa funzionare”. Questo è il messaggio che il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, rivolge agli studenti della provincia alla vigilia della riapertura delle scuole.



Domani il piano operativo dei trasporti messo a punto dal Tavolo di coordinamento costituito in Prefettura sarà testato sul campo. Già in serata si riunirà la cosiddetta “cabina di regia” per verificare eventuali criticità e apporre i necessari correttivi. Alla riunione sarà invitato anche il presidente della Consulta provinciale degli studenti, che ha l’incarico di raccogliere le segnalazioni che gli alunni delle superiori, attraverso i loro rappresentanti di classe, faranno pervenire.



Per facilitare le segnalazioni di eventuali disservizi nel trasporto pubblico, Atc ha istituito un numero di emergenza (0187 522568) a cui gli utenti potranno rivolgersi per interventi tempestivi.