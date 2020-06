Riapre l’info point nei pressi del Museo Lia per assistere i turisti

La Spezia - Dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria Covid19, e di conseguenza al contenimento della spesa, riapre oggi l’infopoint nei pressi del Museo Lia, di via Del Prione. Si tratta di uno sportello fondamentale per assistere i turisti a orientarsi e cogliere al meglio le opportunità non solo della Città ma di tutto il territorio spezzino. Per il mese di giugno l’infopoint seguirà il seguente orario: dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

"La riapertura dell’infopoint - sottolinea l’assessore al turismo Paolo Asti - rappresenta un segnale positivo di ritorno alla normalità. I dati che al momento abbiamo ci dicono che i numeri delle presenze turistiche in città, seppur limitate sembrano mostrare una graduale ripresa. Al momento lo sportello è aperto a orario ridotto, confidiamo di poter ampliare l’offerta sulla base di sempre maggiori arrivi. Così come confidiamo di poter riaprire quanto prima l’infopoint presente nei pressi della stazione crocieristica, oggi ancora chiuso a causa del fermo degli approdi delle navi da crociera".