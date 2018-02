Rete imprese Italia, Cappellini: "Su ex Sio bisogna agire!"

La Spezia - Egregio signor Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini,

Egregio assessore allo sviluppo Economico Edoardo Rixi,



In qualità di Coordinatore di Rete Imprese La Spezia intendo portare alla vostra attenzione le preoccupazioni di Confcommerico, Confesercenti, CNA e Confartigianato e di tutti gli operatori della città, in merito all'eventuale apertura di una struttura di grande distribuzione commerciale all'interno dell'area denominata Ex Sio. La vicenda legata alla mancata approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, da parte del Consiglio Comunale della Spezia, ha infatti riacceso la discussione sul destino di quell'area.



Un'operazione del genere porterebbe ad aggravare uno squilibrio, già determinatosi all'interno del sistema distributivo cittadino e provinciale, fra piccola e grande distribuzione, a tutto svantaggio della prima. Nel momento in cui la nuova Amministrazione, le associazioni di categoria e tutti i commercianti sono impegnati in un'azione di recupero del centro città, un insediamento di questo tipo andrebbe a vanificare ogni tipo di sforzo. Le Associazioni aderenti a Rete Imprese La Spezia (Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato) ritengono che la salvaguardia del piccolo commercio (esercizi di vicinato) sia essenziale anche per ragioni di coesione della compagine sociale e di sicurezza all'interno dei centri urbani e che debba essere perseguita con fatti concreti da parte di tutti coloro che hanno voce in capitolo nelle decisioni riguardanti la destinazione d'uso di aree e manufatti urbani.



A questo proposito, Rete Imprese La Spezia sollecita l'Amministrazione Comunale della Spezia a fornire informazioni in merito alla pratica in questione e ad agire, utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione, affinché l'eventualità dell'apertura di una nuova grande struttura venga scongiurata. Certi di un vostro gentile riscontro, nell'occasione, vi porgo i più distinti saluti.



Fabrizio Cappellini

coordinatore Rete Imprese Italia la Spezia