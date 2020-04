Rete femminile per la salute: "Regione, Asl e Comune facciano chiarezza sulla situazione"

La Spezia - La Rete femminile per la salute della Spezia ha scritto al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al commissario straordinario di Asl 5, Daniela Troiano, e al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, rivolgendo un appello affinché facciano chiarezza sulla situazione della sanità provinciale in questa emergenza Covid-19.



"Sono stati pubblicati articoli in cui alcuni medici di famiglia denunciano la disorganizzazione degli enti preposti alla filiera dei tamponi con particolare riferimento allo smarrimento di un numero rilevante degli stessi", esordisce la Rete femminile per la salute facendo riferimento all'articolo pubblicato da CDS (leggi qui).



"Chiediamo di far chiarezza sulla vicenda e di intervenire laddove sia necessaria una diversa e più efficace organizzazione nella gestione di tali importanti presidi. Riteniamo, inoltre - scrive la presidente Donatella Ferrari -, che il già avvenuto mancato test nei confronti di persone con sintomi e già a contatto con persone malate, possa metterle a rischio di ulteriore effettivo contagio attivo o passivo. Non è certo questo il momento di inutili e dannose polemiche e di prese di posizione di parte, ma è però necessario che ognuno si impegni con capacità e trasparenza per arginare il pericolo del Covid-19, tutelare la salute dei cittadini ed essere all’altezza del lavoro dei tantissimi italiani che in questo tempo drammatico lavorano con spirito di sacrificio e competenza rischiando ogni giorno la salute e la vita".