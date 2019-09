Rete Lsp: "Nelle scuole ci sono crolli ogni quattro giorni. Servono finanziamenti non lavoretti"

La Spezia - "Il tempo passa, ma la situazione rimane la solita.Qualche giorno fa il crollo di un controsoffitto all'istituto alberghiero Casini nei bagni degli alunni a causa di un infiltrazione oggi a Genova nelle scuole medie Alessi di Genova a causa di un crollo 4 studenti sono rimasti feriti. Tutto ciò purtroppo non ci sorprende. È da tempo che denunciamo lo stato fatiscente dell'edilizia scolastica nella nostra provincia. E no, non ci basta più la solita frase 'in questi giorni il problema verrà risolto e la situazione ripristinata': il concetto è chiaro e semplice, questi avvenimenti non devono accadere". E' la denuncia di Rete Lsp della Spezia in merito al recente episodio occorso al Casini per un'infiltrazione d'acqua.



"Lo scorso 22 febbraio siamo scesi in piazza anche per questo motivo - scrivono nella nota -, riaffermare che siamo studenti e studentesse che hanno diritto ad un'istruzione sicura e garantita e dopo la nostra mobilitazione tante sono state le parole e le promesse, e dall'altra parte gli attacchi, ma il tempo ha dato ragione a noi. Da anni è in atto un graduale disincentivo economico da parte dello Stato volto a finanziare in primis l'istruzione pubblica e la sicurezza all'interno delle scuole, che attenzione bene, non è fatta di telecamere davanti ai cancelli o cani all'interno delle aule".

"L’anno scorso c’è stato un crollo ogni tre giorni - scrivono ancora -, e un quarto delle scuole non sono agibili: questo perché lo stato continua a non investire, a considerare uno spreco la nostra sicurezza. Intanto veniamo presi in giro con interventi spot, riparazioni fatte male per causa della mancanza di fondi e controllo negli appalti: e il risultato sono gli studenti all’ospedale".

"Non ci stiamo più ad accettare di aspettare -proseguono -, e vedere lavoretti che non bastano o non ci permettono di frequentare e vivere la scuola in tutti i suoi spazi. Serve un finanziamento straordinario per mettere a norma, sotto tutti i punti di vista le scuole. Serve una riconversione ecologica che evidenzi un taglio netto con le politiche del passato. E per questi motivi, se non ci sarà un cambio di rotta evidente scenderemo nuovamente in piazza in tanti e tante, a gridare a gran voce che il futuro è nostro e non permettiamo a nessuno di levarcelo".